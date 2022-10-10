Haberler Yaşam Haberleri Baba oğul kaza yaptı, baba kurtarılmadı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 14:50 Son Güncelleme: 10.10.2022 15:20

Baba oğul kaza yaptı, baba kurtarılmadı!

Bolu’dan bariyeri aşıp menfezin yanına düşen otomobildeki sürücü Haydar Kavi yaralanırken, babası Mehmet Kavi'nin kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet Kavi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Baba oğul kaza yaptı, baba kurtarılmadı!

Bolu-Mudurnu yolunun Avdan köyü mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bolu yönüne giden Haydar Kavi'nin kullandığı plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak bariyeri alıp, menfezin yanına düştü. Kaza yerine ihbarla sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan, sürücünün babası Mehmet Kavi'nin kalbinin durduğunu belirledi.

Kalp masajıyla kalbi tekrar çalıştırılan Mehmet Kavi ve yaralı oğlu Haydar Kavi, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 61 yaşındaki baba Kavi, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baba oğul kaza yaptı, baba kurtarılmadı!
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