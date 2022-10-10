Baba oğul kaza yaptı, baba kurtarılmadı!

Bolu-Mudurnu yolunun Avdan köyü mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bolu yönüne giden Haydar Kavi'nin kullandığı plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak bariyeri alıp, menfezin yanına düştü. Kaza yerine ihbarla sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta bulunan, sürücünün babası Mehmet Kavi'nin kalbinin durduğunu belirledi.

Kalp masajıyla kalbi tekrar çalıştırılan Mehmet Kavi ve yaralı oğlu Haydar Kavi, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 61 yaşındaki baba Kavi, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.