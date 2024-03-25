Baba-oğul kazada can verdi

Nurdağı-Gaziantep yolu üzerindeki Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Gaziantep yönüne giden Halil Koca (41) yönetimindeki otomobil ile Uğur Arslan (44) idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücülerden Uğur Arslan ve babası Ahmet Arslan'ın (66) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer araçtaki Fatma Koca, Esra Koca, Ramazan Tosun ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ahmet Aslan ve Uğur Arslan'nın cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.