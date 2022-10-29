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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Baba-oğul, mangal yaparken öldürüldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Baba-oğul, mangal yaparken öldürüldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Almanya'dan izinli olarak gelen Mehmet Unutmaz (62) ve çocukları evlerinin bahçesinde mangal yaptıkları sırada motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda baba Mehmet Unutmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Fatih Can (17) ile İbrahim Halil Unutmaz isimli kardeşler yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Fatih Can Unutmaz da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Baba-oğul, mangal yaparken öldürüldü
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