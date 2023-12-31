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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Baba-oğula silahlı saldırı: 1 ölü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Baba-oğula silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, önceki gece evlerinin önünde park halindeki otomobilin içerisinde oturan Muhammed Öztek (28) ile bir süre önce soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum (51), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammed Öztek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen baba Nihat Öztalum ise ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Baba-oğula silahlı saldırı: 1 ölü
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