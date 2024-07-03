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Giriş Tarihi: 3.7.2024 15:42

Baba oğuldan peş peşe acı haber: Ölüm haberini alınca kalp krizi geçirdi!

KKTC'de Berkay Yayla, kaldığı apartmanın 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan Adana'daki babası  Halil Yayla kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

DHA
Baba oğuldan peş peşe acı haber: Ölüm haberini alınca kalp krizi geçirdi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Girne'de 1 Temmuz günü eski amatör futbolcu Berkay Yayla, kaldığı apartmanın 7'nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yayla'nın yakınları, Adana'daki ailesine haber verdi.

ACI HABERİ ALAN BABA FENALAŞTI!

Yayla'nın babası Halil Yayla, aldığı acı haberle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yayla'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Halil Yayla, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berkay Yayla'nın cenazesi otopsinin ardından Adana'ya getirildi. Baba-oğlun cenazesi bugün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Baba oğuldan peş peşe acı haber: Ölüm haberini alınca kalp krizi geçirdi!
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