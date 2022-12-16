Haberler Yaşam Haberleri Baba oğulun kavgası kanla bitmişti! O baba şimdi adliyede
Giriş Tarihi: 16.12.2022 16:19 Son Güncelleme: 16.12.2022 16:44

Baba oğulun kavgası kanla bitmişti! O baba şimdi adliyede

Sakarya’da Kerim Türk eve alkollü gidince babasıyla tartışma yaşandı. Çıkan arbedede bıçakla yaralanan 34 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 60 yaşındaki baba ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Baba oğulun kavgası kanla bitmişti! O baba şimdi adliyede

Sakarya'nın Arifiye İlçesi Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde 34 yaşındaki Kerim Türk anne ve babasının yaşadığı eve alkollü şekilde geldi. Alkollü olan Kerim Türk ile babası olan 60 yaşındaki Ahmet T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda Kerim Türk, babası Ahmet T.'nin elindeki bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan genç adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste doktorların yoğun müdahalesine rağmen Kerim Türk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tük cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olay sonrasında polis anne F.T., baba Ahmet T., kız kardeş B.T., erkek kardeşi K.T. ve eşi B.T.'yi gözaltına aldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan soğrulama sonrasında şüpheliler Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. Vücudunda derin bir bıçak yarası olmadığı öğrenilen Kerim Türk'ün kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

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Baba oğulun kavgası kanla bitmişti! O baba şimdi adliyede
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