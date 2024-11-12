Baba oğulun tırları çarpıştı, genç sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Çay-Bolvadin karayolu Kavakdibi mevkiinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Emir Ateş'in kullandığı tır, babası 54 yaşındaki Mahmut Ateş'in idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü Emir Ateş, tırın kabininde sıkışarak mahsur kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızlı müdahaleyle Emir Ateş'i araçtan çıkararak ilk yardım ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.