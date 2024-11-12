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Giriş Tarihi: 12.11.2024 23:07 Son Güncelleme: 13.11.2024 00:26

Baba oğulun tırları çarpıştı, genç sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada, babasının kullandığı tıra arkadan çarpan genç sürücü yaşamını yitirdi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Baba oğulun tırları çarpıştı, genç sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Çay-Bolvadin karayolu Kavakdibi mevkiinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Emir Ateş'in kullandığı tır, babası 54 yaşındaki Mahmut Ateş'in idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü Emir Ateş, tırın kabininde sıkışarak mahsur kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızlı müdahaleyle Emir Ateş'i araçtan çıkararak ilk yardım ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baba oğulun tırları çarpıştı, genç sürücü hayatını kaybetti
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