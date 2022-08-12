Baba olacağı gün öldürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde evinin önünde oturan komisyoncu Gülhan Koca'ya (38), otomobil ile gelen Yıldıray Kanlar (25) tarafından ateş açıldı. Boynundan yaralanan Koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koca, Gedikli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koca'nın toprağa verildiği gün baba olacağı öğrenildi. Eşinin cenazesine katılan 9 aylık hamile Esra Koca, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Esra Kocu'nın dün doğum yapacağı ancak eşi öldürülünce ertelendiği öğrenildi. Cinayetin ardından yakalanan saldırgan tutuklandı.