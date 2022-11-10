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Giriş Tarihi: 10.11.2022 01:47

Baba ölü bulundu, kızı gözaltında

İzmir'in Tire ilçesinde, başına sert bir cisimle vurulan Himmet G. (79) evinde ölü bulundu, kızı Meliha G. (49), cinayet şüphesiyle Aydın’ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalanıp gözaltına alındı.

DHA
Baba ölü bulundu, kızı gözaltında

Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Meliha G., başka köyde yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Durumdan şüphelenen akrabaları, Meliha G.'nin kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi. Babasını evde hareketsiz bir şekilde başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet G.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

AYDIN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Himmet G.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Harekete geçen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Meliha G.'yi, Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Baba ölü bulundu, kızı gözaltında
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