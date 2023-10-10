Baba şikâyetini geri çekmeyince 8 yaşındaki oğlunu vurdular

Adana'da, kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikâyetini geri çekmeyen A.K.'nin (31) evi kurşunlandı. Olay sırasında oğlu M.K. (8), kasığından vuruldu. Anne H.K. (30), oğlunu yaralayanların bir an önce yakalanmasını isterken, tehditlerin devam ettiğini söyledi. Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. A.K.'nin şikâyetçi olması üzerine Y.Y. tutuklandı. İddiaya göre, şikâyetini geri çekmesi için A.K. ve eşine baskı yapan Y.Y.'nin ailesi ölüm tehdidinde bulundu. 7 Ekim'de motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda A.K.'nin 5 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavisi sürüyor. Oğlunun yaralanmadan önce kayınvalidesinin darp edildiğini belirten H.K., "Oğlumu yaralayanlar yakalanmadığı gibi sürekli bizi tehdit ederek şikâyetimizi geri çekmemizi istiyorlar. Çocuklarımı öldüreceklerini söylüyorlar. 'Yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyorlar" diye konuştu.