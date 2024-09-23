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Giriş Tarihi: 23.9.2024

Baba ve 4 çocuğu barajda boğuldu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Baba ve 4 çocuğu barajda boğuldu
Hatay'da serinlemek için baraj gölüne giren 5 kişi, boğularak can verdi. Suriyeli oldukları belirtilen bir baba ile 4 çocuğu dün Reyhanlı Baraj Gölü'ne girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu önce 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir süre sonra da son kayıp kişinin cesedi bulundu. Hayatını kaybedenlerin, Ahmet Hacabdo (46) ile 6, 8, 18 ve 21 yaşlarındaki çocukları olduğu tespit edildi.
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Baba ve 4 çocuğu barajda boğuldu
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