Haberler Yaşam Haberleri Baba ve iki oğlu ‘kimliksiz ilaç yazmayız’ diyen sağlık çalışanlarına saldırdı
Giriş Tarihi: 27.6.2022 20:07 Son Güncelleme: 27.6.2022 21:43

Baba ve iki oğlu ‘kimliksiz ilaç yazmayız’ diyen sağlık çalışanlarına saldırdı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Baba ve iki oğlu ‘kimliksiz ilaç yazmayız’ diyen sağlık çalışanlarına saldırdı

Diyarbakır’da baba ve iki oğlu ‘kimliksiz ilaç yazamayız’ diyen sağlık ocağında görevli sağlık çalışanlarına saldırdı. Aile Sağlık Merkezine de zarar veren baba ile iki oğlu çalışanların şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM'ye (Aile Sağlık Merkezi) gelen bir kişi kimliksiz olduğu halde ilaç yazdırmak istedi. ASM'de görevli tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen'e kimliği olmadan ilaç yazdırmak istemesine olumsuz yanıt alan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunun da içeri girmesini istedi. ASM'de sağlık çalışanlara önce hakaret eden baba ve iki oğlu sağlık merkezinin kapılarını ve eşyaları tahrip etti. Saldırganlar araya giren Doktor Mehmet Veysel Yıldırım ile Muhammed Hanifi Gökmen'i darp etti.

Sağlık çalışanlarının darp edildiği ve ASM'yi tahrip eden baba ve 2 oğlu şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Saldırgan baba ve iki oğlunun emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Baba ve iki oğlu ‘kimliksiz ilaç yazmayız’ diyen sağlık çalışanlarına saldırdı
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