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Giriş Tarihi: 21.8.2022 18:08 Son Güncelleme: 21.8.2022 18:15

Baba ve kızı boğuldu! Oğul tedavi altında

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren 2 çocuğunu kurtarmaya çalışan baba ile suda bulunan kızı hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Baba ve kızı boğuldu! Oğul tedavi altında

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailece piknik yapmak için Bozova Çatak'a gelen ailenin kızı Esra K., ile oğlu Mehmet K., sıcaktan bunalarak baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Serdar K. (40), oğlu Mehmet ile kızı Esra'yı kurtarmak için suya girdi.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Serdar K., kızı Esra K., ve oğlu Mehmet K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince sudan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 40 yaşındaki baba Serdar K., ile kızı Esra K., doktorların tüm müdahalerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı olarak kurtarılan Mehmet K.'nın, Bozova Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

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Baba ve kızı boğuldu! Oğul tedavi altında
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