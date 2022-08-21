Baba ve kızı boğuldu! Oğul tedavi altında

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailece piknik yapmak için Bozova Çatak'a gelen ailenin kızı Esra K., ile oğlu Mehmet K., sıcaktan bunalarak baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Serdar K. (40), oğlu Mehmet ile kızı Esra'yı kurtarmak için suya girdi.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Serdar K., kızı Esra K., ve oğlu Mehmet K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince sudan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 40 yaşındaki baba Serdar K., ile kızı Esra K., doktorların tüm müdahalerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı olarak kurtarılan Mehmet K.'nın, Bozova Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.