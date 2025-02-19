Baba ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu ölmüştü! Adli Tıp Raporu’nda şok detay: Kanında çıktı!

Yalova'da geçtiğimiz yıl 31 Temmuz gecesi yolun karısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ahmet Yıldız ve kucağında 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.K'nın kullandığı lüks otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetmişti. 15 yıla kadar hapsi istenen M.C.K ile ilgili hazırlanan iddianamede kan donduran detaylara yer verildi. Ehliyetsiz sürücüden kaza sonrası alınan idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlandı.

Yalova'da yaşayan Fatma ve Ahmet Yıldız çifti, 31 Temmuz gecesi, hasta olan en büyük çocukları Ayşe Yıldız'ı hastaneye götürmüştü. Kızlarını muayene ettiren çift, Ayşe ile diğer çocukları Vahit, Aziz (7) ve Raşit (5) ile birlikte evlerine dönerken, Yalova-İzmir karayolundan karşıya geçmek istemiş, bu sırada hızla gelen lüks bir otomobil, baba Ahmet Yıldız ve kucağındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarpmıştı. Kahreden kazada baba ve oğlu feci şekilde hayatını kaybederken kazaya tanık olan anne ve diğer çocukları ise şoka girmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün ise 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştı.

ADLİ TIP RAPORUNDA KAN DONDURAN DETAY

Yalova Cumhuriyet Savcılığı, kazayla ilgili hazırladığı iddianamede, ehliyetsiz sürücü M.C.K. hakkında, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianamede adli tıp kurumu raporuna da yer verildi. Kaza sonrası sağlık kontrolünden geçirilen M.C.K'nın alınan idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlandığına vurgu yapıldı. Savcılık, ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanarak kural ihlalleri yapıp baba ile oğlunun taksirle ölümüne sebep olan sanığın, "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan yargılanmasını talep etti. Yalova 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.