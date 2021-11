Baba ve oğlu dolandıranlara 16 yıl hapis cezası

Bolu'da ikamet eden Ali Turan'ı cep telefonuyla arayarak, kendilerini jandarma komutanı olarak tanıtıp dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Ercan Arar ile Fikret Turan'ın, duruşması Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. Toplamda 115 bin lira dolandırılan baba Ali Turan ile oğlu Hüseyin Turan, başından geçenleri şöyle anlattı; "Olay günü cep telefonumuz çaldı. Bizi aran kişi kendisini jandarma komutanı olarak tanıtıp, "Hesaplarınızdan 10 bin dolar çekilmiş. Bu kişi sizin köydenmiş. Hatta şu anda köye jandarmalar geliyor. Yola çıkın ve karşılayın. Operasyonu mahvedebilirsiniz. Adamları yakalamak üzereyiz. Hemen Fikret Turan adına 62 bin 536 lira EFT yapın" demesi üzerine parayı havale ettik. Ama bu arada telefonu kapatmamızı isteyerek bu seferde bir kadın bizimle konuşmaya başladı" dediler.

PARAYI FORMALİTE İCABI İSTEMİŞLER

Telefondaki kadının ısrarla telefonu kapatmamasını istediğini belirten baba ve oğlu, dolandırıcıların parayı tekrardan geri göndereceklerini de söylediklerini belirterek şunları söylediler; "Para gönderme işi sadece bir formalite, amacımız adamları yakalamak. Telefonu sakın kapatmayın ve operasyonu mahvetmeyin. Benim talimatlarıma göre hareket edin. Adamları yakaladık, şu an sorguya çekiyoruz. Senin hattından küfürler edilmiş ve görüşmeler yapılmış. Siz ve aileniz cezaevinde çürürsünüz. Bundan dolayı diğer adamları yakalamamız için Fikret Turan adına Adana'ya 52 bin 829 lira daha havale edin" dediler ve toplamda 115 bir lira parayı Adana'daki bir şubeye gönderdik. Telefonu kapattık. Aradan 10 dakika sonra bize gelen numarayı aradıktan sonra telefonun kapalı olduğunu ve dolandırıldığımızı anladık. Davacı ve şikayetçiyiz"

HER İKİ SANIĞA TOPLAM 16 YIL HAPİS

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fikret Turan ile Ercan Arar, suçlamaları kabul etmeyerek, birbirlerini suçladılar. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, her iki sanığında nitelikli dolandırıcılık kanaatine vararak Fikret Turan'ı toplamda 8 yıl 4 ay hapis ve yine toplamda 216 bin lira, Ercan Arar'ı da 8 yıl 4 ay ve toplamda 216 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Her iki sanığına toplamda 16 yıl hapis ve 432 bin lira para cezası verilmiş oldu. Yine her iki sanığa Hüseyin Turan ve Ali Turan'a yönelik ayrı ayrı ceza verilmiş oldu.