Baba ve oğlu organlarıyla hayat verdi

Ali Demiraslan'ın 4 yıl önce beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden oğlunun organlarını da bağışladığı öğrenildi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün önce beyin kanaması teşhisiyle tedavisine başlanan 56 yaşındaki Ali Demiraslan organlarını bağışlama kararı aldı.
Demirarslan'ın 2 böbreği ve karaciğeri yapılan operasyonla alındı. Sol böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağ böbreği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, karaciğeri ise yine Bursa'da bir özel hastanede tedavi gören 3 hastaya nakledilecek. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Dr. Atilla Satır, Organ Nakli Koordinatörü Serkan Omar ile Bursa Acıbadem Hastanesi Karaciğer Nakil Cerrahı Op. Dr. İmam Bakır Batı, tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Demirarslan'ın organları alınarak umutla organ bekleyen hastalar için Bursa'ya götürüldü.