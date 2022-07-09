Haberler Yaşam Haberleri Baba ve oğlu organlarıyla hayat verdi
Giriş Tarihi: 9.7.2022 17:21 Son Güncelleme: 9.7.2022 17:37

Baba ve oğlu organlarıyla hayat verdi

Balıkesir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Demiraslan'ın (56) bağışlanan organları Kurban Bayramı'nın ilk gününde 3 kişiye umut oldu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Baba ve oğlu organlarıyla hayat verdi

Ali Demiraslan'ın 4 yıl önce beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden oğlunun organlarını da bağışladığı öğrenildi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün önce beyin kanaması teşhisiyle tedavisine başlanan 56 yaşındaki Ali Demiraslan organlarını bağışlama kararı aldı.

Demirarslan'ın 2 böbreği ve karaciğeri yapılan operasyonla alındı. Sol böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağ böbreği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, karaciğeri ise yine Bursa'da bir özel hastanede tedavi gören 3 hastaya nakledilecek. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Dr. Atilla Satır, Organ Nakli Koordinatörü Serkan Omar ile Bursa Acıbadem Hastanesi Karaciğer Nakil Cerrahı Op. Dr. İmam Bakır Batı, tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Demirarslan'ın organları alınarak umutla organ bekleyen hastalar için Bursa'ya götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Bayram namazı kaç rekattır; nasıl niyet edilir?
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
TIKLA İNDİR! En Güzel Kurban Bayramı Mesajları (Yepyeni) 2022 Resimli, Kısa, Uzun Bayram Mesajları ile Hayırlı Bayramlar!
İstanbul bayram namazı saati: 2022 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı mesajları 2022: Sevdiklerinizin yüzünü güldürecek - sevgiliye, aileye, dosta atılacak en güzel, en anlamlı kısa, uzun ve resimli bayram mesajları
Kurban Bayramı Mesajları ve Sözleri 2022 - En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli bayram mesajları İle Herkese Hayırlı Bayramlar!
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Kurban duası: Kurban keserken okunacak dua nedir, hangi dualar okunur?
Bugün marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu? 9-12 Temmuz A101, Şok, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
Şükür namazı kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, nasıl niyet edilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Baba ve oğlu organlarıyla hayat verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA