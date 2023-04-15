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Giriş Tarihi: 15.4.2023 19:35 Son Güncelleme: 15.4.2023 19:45

Baba ve oğlu silahlı  saldırı da öldürüldü

Adana'da 44 yaşındaki Abdurrahman Kılıç ve 15 yaşındaki oğlu Salih Kılıç, uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis katil veya katil zanlılarını bulmak için çalışma başlattı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Baba ve oğlu silahlı  saldırı da öldürüldü

Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 747 sokakta meydana geldi. İddiaya göre mahallede silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine polis adresine gitti. Polis olay yerine vardığında 15 yaşındaki Salih Kılıç'ın hayatını kaybettiğini 44 yaşındaki babası Abdurrahman Kılıç'ın ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralı baba Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba oğlun cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis otomobil ile gelip saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Baba ve oğlu silahlı  saldırı da öldürüldü
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