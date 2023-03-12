Baba ve oğlunu kaza ayırdı! Ağaçlara vuran kamyonette sürücü baba öldü, oğlu yaralandı

Konya-Seydişehir karayolu Sefaköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Gökhan Aydın idaresindeki inşaat malzemeleri taşıyan 42 BDF 56 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampoldeki ağaçlara çarptı. Baba oğul yaralanırken ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu baba Gökhan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı oğlu Rıdvan Aydın ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.