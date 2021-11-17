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Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:47 Son Güncelleme: 17.11.2021 15:13

Baba ve oğul arazi kavgasında öldürüldü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Baba ve oğul arazi kavgasında öldürüldü

Samsun Salıpazarı’nda bir şahıs, arazi anlaşmazlığı yüzünden baba ve oğlu vurarak öldürdü.

Samsun Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkiinde, Y.A.(51) ile İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin (34) arasında yeni aldıkları tarladan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A. belinden çıkardığı silahla İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin'e ateş açtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahir Keskin'in hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı olan İsmail Keskin sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba İsmail Keskin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ve oğlunu vurduğu iddia edilen Y.A. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından firari Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Baba ve oğul arazi kavgasında öldürüldü
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