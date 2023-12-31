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Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:18 Son Güncelleme: 31.12.2023 10:32

Baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde baba ve oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleşen silahlı saldırıda baba ağır yaralanırken oğlu hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde baba Nihat Öztalum (51) ve oğlu Muhammed Öztek (28) araç içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda baba ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki otomobilin içerisinde oturan Muhammed Öztek ile bir süre önce soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, çevredekiler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muhammed Öztek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS CİNAYETİ ARAŞTIRIYOR

Öztek'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen baba Nihat Öztalum ise ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü
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