Baba Yadigarı filmi izleyicisi ile buluşacak. Yerli komedi filmlerinden biri olan bu filmde; Yakup dedenin ölüm haberi sonrası vasiyeti ortalığı karıştıracaktır. Film Kanal D ekranlarına gelecek olup yönetmenliğini ve senaryosunu Cüneyt İnay üstlenmiştir. Peki; Baba Yadigarı filmi konusu nedir? Baba Yadigarı filmi oyuncuları kimler?

BABA YADİGARI FİLMİ KONUSU

Eski denizcilerden Yakup dede torunu Cavidan ile yaşamaktadır. Cavidan ona rahmetli kızı Melodi'den yadigardır. Yakup dede şeker hastasıdır ve hastalığı ilerlemiştir. Ayrıca yemek yemeyi de çok sever. Cavidan'ın bütün çabalarına rağmen gizliden zararlı yemekleri tırtıklar. Yakup dedenin aynı zamanda Çiçek ve Irmak adında iki kızı daha vardır. İkisi de evlidir. Damatlar Şefik ve Serkan sürekli iş yapma bahanesi ile Yakup dededen para kopartmaya çalışırlar. Artık para alamayacaklarını anlayan damatlar anlaştıkları bir kurye ile Yakup dedeye tuzak kurup zehirli dürüm yedireceklerdir. Kurye dürümü verdikten sonra Yakup dedenin ölüm haberini alırlar. Yalnız hesaba katmadıkları bir şey olur. Yakup dede vasiyetinde kendi bahçesine gömülmek istendiğini söylemiştir. Yakup dede evin bahçesine gömülür ve damatlar evi satma işi bir süre suya düşer. Cavidan ve sevgilisi Kaya damatların bu garip hareketlerinden şüphelenir ve bir oyun oynamaya başlarlar. Evin farklı yerlerine kameralar yerleştirilir. Sonunda kayıtlı bir şekilde cinayeti damatların işlediği ortaya çıkar.

BABA YADİGARI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Cüneyt İnay

Senarist: Cüneyt İnay

Türü: Komedi

Oyuncular: Sude Zülal Güler, Anıl Tetik, Durul Bazan, Zeynep Gülmez, Ali Rıza Tanyeli, Gözde Demirtaş