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Giriş Tarihi: 14.1.2024

Babaannesi, 6 yaşındaki Umut’u otobüste unuttu

DHA
Babaannesi, 6 yaşındaki Umut’u otobüste unuttu
Bursa'da, babaannesi tarafından belediye otobüsünde unutulan 6 yaşındaki Umut Efe K.'yi, son durakta tüm yolcular indikten sonra şoför fark etti. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe ailesine teslim edildi. İlginç olay, önceki gün Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Umut Efe K., babaannesi ile birlikte Mevlana-Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi. Yavuzselim Mahallesi'ndeki durakta inen babaanne, otobüs hareket ederken, torununu unuttuğunu fark etti. Babaanne, peşinden koştuğu otobüse yetişemeyip sesini de sürücüye duyuramayınca polis merkezine giderek müracaatta bulundu. Küçük çocuğun otobüste unutulduğu ise son durakta tüm yolcuları inen şoför tarafından fark edildi. Polise bilgi veren şoför tarafından otobüs hareket müdürlüğüne getirilen Umut Efe K.'ye, burada tost ve meyve suyu ikram edildi. Şoförlerin ve çevredekilerin bütün çabalarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği, ailesinin Yavuzselim Polis Merkezi'ne müracaatı üzerine belirlendi. Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak önce polis merkezine, ardından da Mevlana Mahallesi'ndeki ailesine götürerek teslim etti.

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Babaannesi, 6 yaşındaki Umut’u otobüste unuttu
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