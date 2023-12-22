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Giriş Tarihi: 22.12.2023 22:10 Son Güncelleme: 22.12.2023 22:15

Babaannesini satırla öldüren katil torun intihar girişiminde bulundu

İzmir'de 21 yaşındaki M.A. tartıştığı halası Gurbet Ayaz’ı (43) satırla öldürdü. M.A. ardından da babaannesi H.A.’yı da yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.A. aynı satırı boynuna vurarak kendini ağır yaraladı. M.A' nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Babaannesini satırla öldüren katil torun intihar girişiminde bulundu

Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7003 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan M.A. (21) ile babaannesi H.A. arasında tartışma çıktı. Bağrışma sesleri üzerine uyanan M.A.'nın halası Gurbet Ayaz (43) tartışmaya dahil oldu ve M.A. ile tartıştı. Bu esnada evden çıkan Gurbet Ayaz'ın peşinden giden yeğeni M.A., eline aldığı satırla halasının boynuna vurdu. Gurbet Ayaz kanlar içerisinde yere yığılırken M.A., eve döndü ve babaannesini darbetti. Cinnet getirdiği iddia edilen M.A. daha sonra halasına vurduğu satırla kendi boynuna vurdu.

Olayı bildiren çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gurbet Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL TORUN SATIRLA KENDİNİ YARALADI

Olayda hafif yaralandığı belirlenen babaanne ayakta tedavi olurken, satırla kendi boynuna vuran ve ağır yaralandığı belirlenen M.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Halasını öldüren, babaannesini yaralayan ve kendi boynuna da satırla vuran M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Öte yandan, olayı gerçekleştiren M.A'nın askerden yeni geldiği, anne ve babasından ayrı olarak babaannesi ve halasının bulunduğu evde yaşadığı, uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Babaannesini satırla öldüren katil torun intihar girişiminde bulundu
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