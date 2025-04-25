Babadağ Ultra Maratonu 26 Nisan’da başlıyor

Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Babadağ Ultra Maratonu için geri sayım başladı. 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Babadağ Ultra Maratonu için 15 farklı ülkeden 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Ölüdeniz'in büyüleyici manzarası ve Babadağ'ın eşsiz heybetiyle birbirinden farklı güzellikte ve farklı uzunlukta olan 5 etapta yapılacak olan Babadağ Ultra katılımcılarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca Türkiye'de yapılan ilk ve tek Downhill koşusunun ev sahipliği yapan organizasyonda, hem tarihi hem de doğal güzellikler ile parkurlar yerli ve yabancı yarışçıların beğenisine sunulacak.

26 Nisan'da verilecek startla dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı yarışmacıların Fethiye'de ağırlanacağını belirten milli sporcu Serkan Özdemir, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyüleyici coğrafyası, buram buram tarih ve doğa kokan etaplarıyla yarışçıları ve koşu sever misafirleri Ölüdeniz'e bekliyoruz. 15 farklı ülkeden 500 sporcu 5 ayrı muhteşem etapta kıyasıya bir mücadele ortaya koyacaklar. Yarışmanın hazırlıkları tamamlandı." ifadelerinde bulundu.