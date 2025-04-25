Haberler Yaşam Haberleri Babadağ Ultra Maratonu 26 Nisan’da başlıyor
Giriş Tarihi: 25.4.2025 13:25 Son Güncelleme: 25.4.2025 15:51

Babadağ Ultra Maratonu 26 Nisan’da başlıyor

Babadağ Ultra Maratonu 26-27 Nisan’da yapılacak. 15 farklı ülkeden 500 sporcunun 5 ayrı muhteşem etapta yarışacağı Babadağ Ultra Maratonu bu yıl da nefesleri kesecek.

Erdoğan CANKUŞ
Babadağ Ultra Maratonu 26 Nisan’da başlıyor

Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Babadağ Ultra Maratonu için geri sayım başladı. 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Babadağ Ultra Maratonu için 15 farklı ülkeden 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Ölüdeniz'in büyüleyici manzarası ve Babadağ'ın eşsiz heybetiyle birbirinden farklı güzellikte ve farklı uzunlukta olan 5 etapta yapılacak olan Babadağ Ultra katılımcılarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca Türkiye'de yapılan ilk ve tek Downhill koşusunun ev sahipliği yapan organizasyonda, hem tarihi hem de doğal güzellikler ile parkurlar yerli ve yabancı yarışçıların beğenisine sunulacak.

26 Nisan'da verilecek startla dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı yarışmacıların Fethiye'de ağırlanacağını belirten milli sporcu Serkan Özdemir, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyüleyici coğrafyası, buram buram tarih ve doğa kokan etaplarıyla yarışçıları ve koşu sever misafirleri Ölüdeniz'e bekliyoruz. 15 farklı ülkeden 500 sporcu 5 ayrı muhteşem etapta kıyasıya bir mücadele ortaya koyacaklar. Yarışmanın hazırlıkları tamamlandı." ifadelerinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Babadağ Ultra Maratonu 26 Nisan’da başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz