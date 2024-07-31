Babadan en acı vasiyet

Geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Acıpınar E90 karayolu çıkışındaki kavşakta kaza meydana geldi. Murat Can Aktürk idaresindeki motosiklet, N.K idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aktürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'BENİ DE OĞLUMUN KOYNUNA DEFNEDİN'

Murat Can Aktürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Acıpınar köyünde toprağa verildi. Cenazeye Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile yüzlerce kişi katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk'ün sözleri herkesi ağlattı. Acılı baba, "Vasiyetimdir, ölürsem evladımın mezarını açıp beni de bu mezara defnedin. Yanına değil, baş ucuna değil, onun koynuna" dedi. Öte yandan Murat Can'ın kazadan önce sosyal medya hesabından 'Böyleymiş kara yazımız' şarkısını paylaşması ise dikkat çekti.