Babalar Günü için süre kısaldı. Çeşitli hediye ve sürprizlerle babalarını mutlu etmek isteyen binlerce kişi şimdiden konuya dair araştırma yapıyor. Sonsuz fedakârlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan babaların şerefine kutlanan bu tarihe günler kala "2022 Babalar günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu özel günün anlam ve önemini yansıtmak üzere özellikle hediye alacaklar tam tarihi merak ediyor. Peki, Babalar günü ne zaman kutlanacak, haziranın kaçında? İşte merakla beklenen o tarih ve detaylar...