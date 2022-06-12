Babalar Günü için süre kısaldı. Çeşitli hediye ve sürprizlerle babalarını mutlu etmek isteyen binlerce kişi şimdiden konuya dair araştırma yapıyor. Sonsuz fedakârlıkları ve koşulsuz sevgileriyle evlatlarının bir ömür koruyucusu olan babaların şerefine kutlanan bu tarihe günler kala "2022 Babalar günü bugün mü, haftaya mı, ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu özel günün anlam ve önemini yansıtmak üzere özellikle hediye alacaklar tam tarihi merak ediyor. Peki, Babalar günü ne zaman, bugün mü? İşte merakla beklenen o tarih ve detaylar...