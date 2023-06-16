Babalar günü hediyeleri MetropolCard dünyasında

Türkiye'nin çevreye duyarlı dijital yemek kartı MetropolCard'ın kurumsal hediye platformu GiftPay ile kurumsal ödüllendirme ve ayni yardım ihtiyaçlara hızlı, güvenli ve dijital çözümler sunmakta olup, Babalar Günü'nde kurum çalışanlarına da seçkin markalar arasından dilediklerini seçme imkanı tanıyacak.

Yaklaşan Babalar Günü'nde çalışanlarını mutlu etmek isteyen kurumlar, çalışanlarına GiftPay hediye kartıyla online bir şekilde ulaştırabilecekleri dijital kod göndererek şirket içi motivasyonu pek çok farklı kategori ve sayısız hediye alternatifiyle arttırmayı hedeflediğini belirtti.

GIFTPAY İLE YÜZDE 15 HEDİYE BAKİYE

Sunduğu hizmetlerde kolay, güvenli ve basit kullanım deneyimini ön plana çıkaran MetropolCard; tüm bireysel kullanıcılarına MetropolCard Mobil Uygulaması üzerinden kredi kartlarıyla yapacakları GiftPay bakiyesi yüklemelerinde anında yükledikleri tutarın yüzde 15'i kadar ekstra bakiye kazandırmaya başlayacak.

Bu özel günde tüm kahraman babaları mutlu etmek isteyenler için anlaşmalı seçkin markalar, geniş üye ağı ve yüksek çalışan memnuniyeti sunan GiftPay, Türkiye'nin 81 ilinde 50 bin'i aşkın noktada geçerli olacak.