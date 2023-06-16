Haberler Yaşam Haberleri Babalar günü hediyeleri MetropolCard dünyasında
Giriş Tarihi: 16.6.2023 14:39 Son Güncelleme: 16.6.2023 14:46

Babalar günü hediyeleri MetropolCard dünyasında

MetropolCard’lılar yüzlerce seçkin marka seçeneğiyle hediye seçme özgürlüğü sunan GiftPay ile yapacakları Babalar Günü'ne özel hediye alışverişlerinde anında yüzde 15 ekstra bakiye kazanacak.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Babalar günü hediyeleri MetropolCard dünyasında

Türkiye'nin çevreye duyarlı dijital yemek kartı MetropolCard'ın kurumsal hediye platformu GiftPay ile kurumsal ödüllendirme ve ayni yardım ihtiyaçlara hızlı, güvenli ve dijital çözümler sunmakta olup, Babalar Günü'nde kurum çalışanlarına da seçkin markalar arasından dilediklerini seçme imkanı tanıyacak.

Yaklaşan Babalar Günü'nde çalışanlarını mutlu etmek isteyen kurumlar, çalışanlarına GiftPay hediye kartıyla online bir şekilde ulaştırabilecekleri dijital kod göndererek şirket içi motivasyonu pek çok farklı kategori ve sayısız hediye alternatifiyle arttırmayı hedeflediğini belirtti.

GIFTPAY İLE YÜZDE 15 HEDİYE BAKİYE

Sunduğu hizmetlerde kolay, güvenli ve basit kullanım deneyimini ön plana çıkaran MetropolCard; tüm bireysel kullanıcılarına MetropolCard Mobil Uygulaması üzerinden kredi kartlarıyla yapacakları GiftPay bakiyesi yüklemelerinde anında yükledikleri tutarın yüzde 15'i kadar ekstra bakiye kazandırmaya başlayacak.

Bu özel günde tüm kahraman babaları mutlu etmek isteyenler için anlaşmalı seçkin markalar, geniş üye ağı ve yüksek çalışan memnuniyeti sunan GiftPay, Türkiye'nin 81 ilinde 50 bin'i aşkın noktada geçerli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
Darbeci Albay Uzay Şahin'in kardeşi yakalandı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
Son dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
Takımı küme düşünce Türkiye’ye koştu
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Babalar günü hediyeleri MetropolCard dünyasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA