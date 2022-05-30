Babalar Günü ne zaman, hangi gün, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Her sene Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar günü 2022 yılında da hafta sonuna denk geliyor. Babalarına hediye almak isteyenler ya da onlar için sürpriz hazırlamak isteyenler Babalar Günü'nün hangi gün ve tarihte kutlanacağını, kaç gün kaldığını sorguluyor. Peki Babalar Günü ne zaman? 2022 Bu Pazar Babalar Günü mü, kaç gün kaldı?
Babalar Günü 2022 yılı için 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 19 Haziran 2022 Pazar tarihinde kutlanacak.