Babalar Günü tarihi yaklaştıkça konuya dair araştırmalar da hız kazanmış oldu. Babalar çoğumuz için bir kahraman ve koruyucudur. Sonsuz fedakarlıkları ile sevgilerini eksik etmeyen babaların ve baba adaylarının onuruna kutlanan günün yaklaşmasıyla birlikte "Babalar günü ne zaman, bu hafta Pazar mı, hangi gün?" sorular da yanıt aramaya başladı. İşte Babalar günü tarihi ve detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya çapında farklı tarihlerde kutlansa da çoğunlukla birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlar. Türkiye'de de bu tarihte kutlanan özel ve bir o kadar anlamlı olan bu tarih Anneler Günü vesilesiyle tarihte oluşmuştur. Vatandaşlar şimdi 2022 Babalar Günü tarihini merak ederek araştırıyor.