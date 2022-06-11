Babalar Günü yarın mı, ne zaman kutlanacak? Babalar Günü bu Pazar mı, ayın kaçında ve haziranın kaçıncı haftası?

Babalar Günü tarihi ve önemi hakkında araştırmalar, bu özel günün yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Babasını bu özel günde mutlu etmek ve onurlandırmak isteyenler, Babalar Günü yarın mı, ne zaman kutlanacak sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. Hediye fikirleri de şimdiden araştırmalar arasında yerini aldı. Peki, Babalar Günü bu Pazar mı, ayın kaçında ve haziranın kaçıncı haftası? İşte merak edilenlerin yanıtı!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü 2022 yılında 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ NASIL SEÇİLİR?
Babalar Günü hediyeleri seçiminde kişisel zevklere, yaş grubuna, hobi ve ilgi alanlarına, mesleki eğilimlerine ve benzeri değişkenlere dikkat etmek gerekir. Yeni baba olmuş biriyle emekli bir babaya aynı hediyeyi almak uygun olmayacaktır. Dolayısıyla, babanın ihtiyaçlarını ve zevklerini iyi analiz etmek gerekir.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ
Örneğin, özellikle genç ve orta yaşlı babalar için mesleki hediyeler tercih edilebilirken orta yaş üstü ve yaşlı babalar için hobilere odaklı ve günlük hayatı kolaylaştıran hediyeler seçmek daha akıllıca olacaktır. Örneğin yeni baba olanlara bebeğiyle birlikte giyeceği esprili ve duygusal tişört-zıbın kombinleri tercih edilebilir. Kartvizitlik, cüzdan, anahtarlık ve benzeri günlük eşyalarının isim baskılı ve özelleştirilmiş olanları da babaları mutlu edecektir.