Babalar Günü’nde acı haber: Kızını sınava götürürken can verdi!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Kılıç'ın hayatını kaybettiğini, cipte bulunan kızı Eslem Nur K.'nin ise yaralandığını belirledi.