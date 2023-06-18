Babalar Günü’nde şehitliklerde gurur ve hüzün bir arada

Babalar Günü sebebiyle evlatlarını gencecik yaşında vatan için şehit veren babalar, şehitliklere koştu. Evlatlarının Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret eden babalar, gurur ve hüznü bir arada yaşandı. Şehitliklerde şehit babaları ve yakınları, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Evlatlarının mezar taşlarında bulunan fotoğraflarını öpen babalar duygusal anlar yaşadı.

"VATAN İÇİN CANLARINI VERDİLER"

1995 yılında Tunceli'de PKK terör örgütü militanlarıyla girdiği çatışmada terhisine 1 hafta kala şehit olan Ahmet Üvenç'in abisi, Muhlis Üvenç, Edirnekapı Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim okuttu. Üvenç, "Her gün buradayız. Acı bizim acımız vatan bizim vatanımız hayat devam ediyor. Bunları ihmal edenler var. Babalar burada gaziler burada. Biz her gün buradayız. Vatan için canını verdiler. Bizim de bunları yalnız bırakmamamız lazım" dedi.

"ÖZEL GÜNLER BİZE ACI VERİYOR"

1995 yılında Tunceli'de silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşen Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, "Enver benim tek oğlumdu. Vatan için 18 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Acımız büyük. Özel günler bize acı veriyor. Oğlum bize gelemedi biz ona geldik. Yaşasaydı koşarak elimizi öpmeye gelirdi. Her cuma oğlumuzu ziyarete geliyoruz. Vatan sağ olsun, her şey vatan için. Allah kimseye evlat acısı vermesin" diye konuştu.