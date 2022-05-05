Çocuklarından birini dövdü diğerlerini eve kilitleyip cezaevine gitti! Çocuklar pencereden yardım istedi

CEZAEVİNE ZİYARETE GİTTİ

Olay Ramazan Bayramı'nın son gününde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 50042 sokakta bulunan müstakil bir evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre; 1 ay önce uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Sasha Kırdi, narkotik polisinin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı. Kırdi'nin birlikte yaşadığı ve 5 çocuğunun annesi olan Nur Abbes, çocuklarla tek başına kaldı. Anne çocuklarına sık sık şiddet uygulamaya başladı. Abbes, dün saat 12.30 sıralarında 10 yaşındaki oğlu Muhammed'i dövünce mahalleli tepki gösterdi. Muhammed annesinin elinden kurtulup evden kaçtı. Abbes ise evdeki 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitledikten sonra bayram dolayısıyla Sasha Kırdi'yi ziyaret etmek için cezaevine gitti.