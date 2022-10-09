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Giriş Tarihi: 9.10.2022 12:08

Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi

Ankara’da eşini ve çocuklarını öldürten sonra kendini de öldüren kişi ve ailenin kimlikleri belirlendi. Eşi Zuhal U. (42) ile çocukları Tuğçe U. (12) ve Yusuf U.’yu (9) bıçaklayarak öldürdükten sonra Mehmet U.'nun (47) kendisini asarak öldürdüğü öğrenildi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi
Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, baba Mehmet U.(47), eşi Zuhal U. (42) ve çocukları Tuğçe U. (12) ile Yusuf U.'nun (9) bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırdı ve eve girdi. İçeriye girdikten sonra Mehmet ve Zuhal U. tartışmaya başladı.



Sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet U.'nun önce eşini ardından çocukları Tuğçe U. (12) ile Yusuf U. (9)'u bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra ise kendisini astığını belirledi. Mehmet U.'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

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Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi
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