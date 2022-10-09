Babaları tarafından katledilen ailenin kimlikleri belirlendi

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, baba Mehmet U.(47), eşi Zuhal U. (42) ve çocukları Tuğçe U. (12) ile Yusuf U.'nun (9) bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırdı ve eve girdi. İçeriye girdikten sonra Mehmet ve Zuhal U. tartışmaya başladı.Sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet U.'nun önce eşini ardından çocukları Tuğçe U. (12) ile Yusuf U. (9)'u bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra ise kendisini astığını belirledi. Mehmet U.'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.