BabalaTv ofisinde duyulan "AFAD'a gerek yok, benimle muhatap olabilirsin" sözleri büyük tepki çekti: "Akıllarınca devlete kafa tutuyorlar"

"BARAJ ÇATLADI" YALANI!

Deprem bölgesinde durum böyleyken sosyal medyadan yapılan asılsız bir paylaşım ise afet bölgesinde yapılan çalışmaların sekteye uğramasına neden oldu. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu BabalaTv'nin Twitter hesabından, Kahramanmaraş Kumçatı köyündeki barajın ve Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunuldu.

Arama kurtarma ekipleri dahil birçok kişi işi gücü bırakıp kaçışmaya başladı. Kısa süre panik yaşanırken araya polis girdi ve anonsla gerçeği ortaya çıkardı. Antakya'da baraj olmadığını belirten ekipler, "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına gelin" diye uyarıda bulundu. Anons sonrası panik havası dağılırken, arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.