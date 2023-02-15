BabalaTv ofisinde duyulan "AFAD'a gerek yok, benimle muhatap olabilirsin" sözleri büyük tepki çekti: "Akıllarınca devlete kafa tutuyorlar"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin ilk saatlerinden itibaren devlet-millet el ele yaraları sarmak için gece-gündüz demeden çalıştı. Öyle ki; yurdun dört bir tarafından deprem bölgesine gönderilen ekipler ile kendi rızalarıyla çalışmalara katılan gönüllüler, el birliğiyle enkaz altında kalanları kurtarmak ve depremzedelere yardım etmek için canhıraş bir şekilde çalıştılar.
"BARAJ ÇATLADI" YALANI!
Deprem bölgesinde durum böyleyken sosyal medyadan yapılan asılsız bir paylaşım ise afet bölgesinde yapılan çalışmaların sekteye uğramasına neden oldu. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu BabalaTv'nin Twitter hesabından, Kahramanmaraş Kumçatı köyündeki barajın ve Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunuldu.
Arama kurtarma ekipleri dahil birçok kişi işi gücü bırakıp kaçışmaya başladı. Kısa süre panik yaşanırken araya polis girdi ve anonsla gerçeği ortaya çıkardı. Antakya'da baraj olmadığını belirten ekipler, "Asılsız ihbar. Lütfen işinizin başına gelin" diye uyarıda bulundu. Anons sonrası panik havası dağılırken, arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.
Oğuzhan Uğur ise söz konusu iddianın bakanlık yetkilisinden teyit edildikten sonra paylaşıldığını öne sürmüştü.
BAKANLIKTAN YALANLAMA GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kurtarma ekiplerini ve vatandaşları panikleten Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar ASILSIZDIR. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir.
Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmî kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.
Babala Tv ofisinde depremzedeye "AFAD'a gerek yok" sözleri | Video
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu gelişmelerin ardından Oğuzhan Uğur hakkında depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giden Oğuzhan Uğur, yaklaşık 3 saat ifade verdi.
BABATV OFİSİNDE SKANDAL SÖZLER
Oğuzhan Uğur'a yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmezken, yeni bir skandal daha patlak verdi. Oğuzhan Uğur'un BabalaTv ofisinden paylaştığı videoda arkadan duyulan "AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin" sözleri tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada söz konusu görüntülerle ilgili yapılan paylaşımlarda, 'Organize kötülük', 'Akıllarınca Devlete kafa tutuyorlar' gibi yorumlar yer alırken, Oğuzhan Uğur'dan açıklama yapması istendi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: