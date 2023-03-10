“Babam beni balkondan atarak kurtardı”

Depreme Adıyaman'daki Odak Sitesi'nin birinci katında yakalanan lise son sınıf öğrencisi, yürüme engelli Muhammed İbrahim Bayima (17), yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Doğuştan gelen bir rahatsızlık nedeniyle ayaklarım tutmadığı için tekerlekli sandalye kullanıyorum. Sarsıntı başlayınca önemsemedim. Fakat şiddeti giderek arttı. Yatak odamın duvarı üzerime gelmeye başladı. Dışarı çıkmak için hamle yaptım fakat kapı sıkıştığı için açamadım. O an için vaktimin dolduğunu düşündüm. Annem diğer kardeşimi alıp çıkmış. Babam da can havli ile balkondan odama girdi. Beni balkondan bahçeye atarak kurtardı. Depremde dayılarım ve amcalarım dahil 14 akrabamı kaybettim. Babam, çalıştığı fabrika yıkılınca işsiz kaldı. İş aramak için şehir dışına gitti."