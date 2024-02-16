Babam hep ‘gemi çok eski bir gün batacak’ derdi

MarmaraDenizi'nde fırtınada batan 1250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A. isimli geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın yola çıkmadan önce oğluna "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediği ortaya çıktı. Oğul Abdullah Uyanık, "Haber geldi. Daha sonra babamı aradım ama ulaşamadım. Evde bekliyorduk, sonra da buraya geldik. SOS uyarısı 06.32'de veriliyor ve sinyal 07.12'de kesiliyor. Bunun incelenmesini istiyorum. 40 dakikalık bir süreçte Marmara Denizi'nde nasıl ulaşamıyorlar. Burası Karadeniz değil, Akdeniz değil. Ben de 3 yıl gemilerde çalıştım.Tamam bu saatten sonra bir şey geri gelmeyecek ama sonrası için bu tip eski gemilerin seyirlerinin iptali için tedbir alınması gerekiyor" dedi. Uyanık, sözlerine şöyle devam etti: "Babam çok eski gemici.Gemicilikten kaptanlığa yükseldi. Yaklaşık en az 40 senesi var. En son yola çıkmadan birkaç gün önce iletişim kurdum. Babam işiyle ilgili konuşmalarımızda hep 'Bu gemi bir gün batacak ama hadi hayırlısı' diyordu. Biz de 'Baba bırak bu işi artık' diyorduk ama babam kaptanlık mesleğine âşıktı."MürettebattanHüseyin Tutuk'un, gemi batmadan kısa süre önce çektiği görüntülere de ulaşıldı. Kazadan 4 gün önce gemide çalışmaya başlayan Tutuk, Manisa'da yaşayan eşine görüntülü bir mesaj gönderdi. Mesajda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu gösteren Tutuk'un "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz" dediği duyuluyor.SABAHTürkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun bölgeye sevk edildi.Marmara Denizi Karacabey Boğazı Kurşunlu Mahallesi'nin 3 deniz mili açığında batan 53 yıllık gemideki 6 mürettebatı arama çalışmalarına havadan, karadan ve denizden devam ediliyor. 456 personel ile yapılan aramalara Kocaeli'nden gelen TSK'ya ait mayın arama gemisi, Kıyı Emniyeti'ne ait 1 adet uçak, helikopter, çok sayıda sonar sistemleri ile donatılmış bot ile römorkör eşlik ediyor.