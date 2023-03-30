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Giriş Tarihi: 30.3.2023 13:40 Son Güncelleme: 30.3.2023 13:44

“Babamı defineciler kaçırıp, öldürmüş olabilir”

Kayseri'de 9 ay önce bahçe sulamak için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz bir türlü bulunamadı. Babasını her yerde arayan kızı Güler Köstereli; "Babam arazide gezerken definecilerle karşılaşmış. Bize düştüm  dedi ama belli ki dayak yemişti. Daha sonra evden hava almak için çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Babamı definecilerin öldürmesinden şüpheleniyorum" dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
“Babamı defineciler kaçırıp, öldürmüş olabilir”

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Tözgün Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz, 7 Temmuz 2022'de kayboldu. Hava almak için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen yaşlı adamı kızı Güler Köstereli 9 aydır her yerde arıyor. Babasının bugüne kadar ne ölüsünün nede dirisinin bulunabildiğini belirten Güler Köstereli; "Babam kaybolmadan önce araziye mantar aramaya gitmişti. Geldiğinde yüzünde morluklar vardı. Belli ki dayak yemişti ama bize düştüğünü söyledi. Babam o gün bize definecilerle karşılaştığını söylemişti.

Çok korktuğu için günlerce evden çıkmadı. Son olarak 7 Temmuz'da bahçe sulamaya gitti ancak bir daha geri dönmedi. Biz babamın defineciler tarafından kendilerini ifşa etmemesi için öldürüldüğünü düşünüyoruz. Babam boyacılık ve çiftçilik yapan kendi halinde bir insandı. Kimseye de bir zararı olmazdı. Babamın bunama yada Alzheimer gibi bir durumu da yoktu. Babamla ilgili arama çalışmaları devam etse de herhangi bir sonuç alınamadı. Yetkililerden arama çalışmalarının artırılmasını ve babamın bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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“Babamı defineciler kaçırıp, öldürmüş olabilir”
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