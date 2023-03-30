“Babamı defineciler kaçırıp, öldürmüş olabilir”

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Tözgün Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz, 7 Temmuz 2022'de kayboldu. Hava almak için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen yaşlı adamı kızı Güler Köstereli 9 aydır her yerde arıyor. Babasının bugüne kadar ne ölüsünün nede dirisinin bulunabildiğini belirten Güler Köstereli; "Babam kaybolmadan önce araziye mantar aramaya gitmişti. Geldiğinde yüzünde morluklar vardı. Belli ki dayak yemişti ama bize düştüğünü söyledi. Babam o gün bize definecilerle karşılaştığını söylemişti.

Çok korktuğu için günlerce evden çıkmadı. Son olarak 7 Temmuz'da bahçe sulamaya gitti ancak bir daha geri dönmedi. Biz babamın defineciler tarafından kendilerini ifşa etmemesi için öldürüldüğünü düşünüyoruz. Babam boyacılık ve çiftçilik yapan kendi halinde bir insandı. Kimseye de bir zararı olmazdı. Babamın bunama yada Alzheimer gibi bir durumu da yoktu. Babamla ilgili arama çalışmaları devam etse de herhangi bir sonuç alınamadı. Yetkililerden arama çalışmalarının artırılmasını ve babamın bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.