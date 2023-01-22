“Babamı yerden kaldırın” diye feryat etti

Merkez Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi 334 sokak üzerindeki bir bankta oturan Halil İbrahim Özkırar, dengesini kaybederek yüzüstü yere düştü. Akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayı mahalle sakinleri gece yarı ancak fark etti. Polise yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede secde eder şekilde yerde yatan Halil İbrahim Özkırar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir binanın güvenlik kamerasının incelenmesiyle Halil İbrahim Özkırar'ın 4 saat sonra fark edildiği ortaya çıktı.

"NE OLUR BABAMI YERDEN KALDIRIN"

Banktan düşerek hayatını kaybeden Halil İbrahim Özkırar'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu ise sinir krizleri geçirdi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışma yaptığı sırada koşarak babansa sarılan oğul "Ne olur babamı yerden kaldırın" diyerek feryat etti. Polis ve mahalle sakinleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan oğul, olay yerinde uzun süre göz yaş döktü. Halil İbrahim Özkırar'ın cesedi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.