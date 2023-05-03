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Giriş Tarihi: 4.5.2023

‘Babanın oğlu Kemal’ yakalandı

Emir SOMER Emir SOMER
‘Babanın oğlu Kemal’ yakalandı
İSTANBUL Esenyurt'taki bir rezidanstaki dairelere zorla el koyan ve 200 daireyi 800 kişiye satarak 300 milyon lira dolandıran çeteye ikinci dalga operasyon yapılarak 5 şüpheli gözaltına alındı. "Kırmızı Bülten" ile aranırken İtalya'da yakalıp tutuklanan Barış Boyun'un liderliğindeki örgüt üyelerinden Kemal Ü. ile 2 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Birçok silahlı saldırının azmettirici olan "Babanın oğlu Kemal" lakaplı Kemal Ü., yurtdışına firar etmek üzereyken yakalandı. İlk operasyonda da 30 kişi yakalanmıştı.

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‘Babanın oğlu Kemal’ yakalandı
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