‘Babanın oğlu Kemal’ yakalandı

İSTANBUL Esenyurt'taki bir rezidanstaki dairelere zorla el koyan ve 200 daireyi 800 kişiye satarak 300 milyon lira dolandıran çeteye ikinci dalga operasyon yapılarak 5 şüpheli gözaltına alındı. "Kırmızı Bülten" ile aranırken İtalya'da yakalıp tutuklanan Barış Boyun'un liderliğindeki örgüt üyelerinden Kemal Ü. ile 2 şüpheli tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Birçok silahlı saldırının azmettirici olan "Babanın oğlu Kemal" lakaplı Kemal Ü., yurtdışına firar etmek üzereyken yakalandı. İlk operasyonda da 30 kişi yakalanmıştı.