Haberler Yaşam Haberleri Babanın öldüğü, oğlunun ise ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Giriş Tarihi: 3.4.2023 10:37

Babanın öldüğü, oğlunun ise ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da otomobil ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada baba öldü, oğlu ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı ise görenleri dehşete düşürürken, kaza da otomobilin motosiklete çarpması ile üzerindeki iki kişinin metrelerce yükseğe fırladığı görülüyor.

İHA
Babanın öldüğü, oğlunun ise ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza, Bolvadin-Çay Karayolu üzeri Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. İdaresindeki 03 RC 242 plakalı araç yan yoldan kavşağa çıkan M.K.'nın (17) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki M.K., ile babası K.K., metrelerce havaya fırlayıp ardından yola düştü. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan baba ve oğuldan, baba K.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpıp üzerindeki baba ve oğlunu metrelerce yükseğe fırlattığı görülüyor.

Olayda yaralanan 17 yaşındaki M.K.'nın kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Babanın öldüğü, oğlunun ise ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA