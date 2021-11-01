Babanın soyadı yargı kararıyla kaldırıldı

İzmir
'de yaşayan Esra D., 6 yaşındaki oğlu, boşandığı eşinin soyadını taşıdığı için, resmi kurumlarda yaşadığı sorunları gerekçe göstererek, kendi soyadının verilmesi talebiyle açtığı davayı kazandı. 19
. Aile Mahkemesi Hakimi Jale Ceylan Işık
, "Annenin soy ismini kullanmasının psikolojisi ve resmi işlemlerde sağlayacağı kolaylık açısından çocuğun üstün yararına olduğu" gerekçesiyle, çocuğun soyadının değiştirilmesine, babasıyla aynı olan ikinci adının da kaldırılmasına karar verdi.
KARAR SON DERECE RİSKLİ
Türk Medeni Kanunu
'nun baba üzerinden düzenlendiğini, çocuk olduğunda da baba üzerinden nüfusa geçtiğini belirten bazı hukukçular ise verilen kararın Türk Medeni Kanunu'nun ruhuna, Türk aile yapısına
aykırı olduğunu söyledi. Kararın soyun devamlılığı bağlamında sorunlara neden olacağını belirten hukukçular, kararın zürriyet bağında karmaşaya da neden olabileceği görüşünde. Avukat Helin Mintaş
ise kararın mirasta hak sahibi olmaya engel teşkil etmeyeceğini, nüfusta F.I.'nın halen baba olarak göründüğünü söyledi. Ceyhan TORLAK/
SABAH