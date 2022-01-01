Babası arkasından düştü kendisi 5 km sonra öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gece akılalmaz bir kaza meydana geldi. Gökhan İşbakan (31) motosikletiyle arkasında babasının da olmasına rağmen akrobatik hareketler yaptı. Bu sırada babası Turgut İşbakan düştü. Babasının düştüğünü fark etmeyen sürücü yaklaşık 5 kilometre sonra tali yoldan çıkan Tuncay K. idaresindeki kamyona çarptı. Motosikletten düşen bir çocuk babası İşbakan hayatını kaybetti. Baba İşbakan'ı ise yoldan geçen vatandaşlar fark ederek hastaneye kaldırdı.
Alkollü olduğu öne sürülen İşbakan'ın, 5 yıl önce motosiklet kazasında ölen bir arkadaşının fotoğrafını paylaşarak, "Yarın bizim de başımıza gelebilir. Lütfen dikkatli olalım" yazdığı öğrenildi. Merkezefendi ilçesinde ise sürücü Kadir Yavuz'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüjdeki demir bariyerler ve ağaca çarpıp karşı şeride geçti. Yaralılardan Kader Yanar, Gökhan Kırboğa ve İsmail Aydınlık hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.