Babası gibi motosiklet kazasında can verdi

Antalya'da 21 yaşındaki genç, 11 yıl sonra babası gibi motosiklet kazasında öldü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Berkay Mehmet Gülaydın'ın (21) kullandığı motosiklet, D-400 Karayolu'nun Ilıca Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak orta kaldırımdaki çelik bariyerlere çarptı. Motosikletin lastiği de arkadan gelen lüks cipin altında parçaladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç sürücünün çarpmanın şiddetiyle olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberin ardından kaza yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Berkay Mehmet Gülaydın'ın babası İsmail Gülaydın'ın da 11 yıl önce Çolaklı Mahallesi'nde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandığı ve 15 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.