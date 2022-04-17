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Giriş Tarihi: 17.4.2022 16:42

Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı! Gencin kolu kırıldı

Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı! Gencin kolu kırıldı

Zeytinburnu’nda kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmeye babasının izin vermediği Muhammet Erkıl (16) ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Minivan aracın üstüne düşen Muhammet Erkıl’ın kolu kırıldı.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Evde olduğu sırada arkadaşlarının kavga ettiğini gören Muhammet Erkıl, aşağı inmek istedi. Babasının kavga için evden dışarı çıkmasına izin vermediği Muhammet Erkıl, ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Erkıl, park halindeki minivan aracın tavanına düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan Muhammet Erkıl, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üstüne düştüğü minivan araçta hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahallede bakkal işleten Şirin Asi, "Bir ses duyduk, geldik çocuk yerde yatıyordu. Olayı öğrenmek için sorduk, duyduğumuza göre aşağıda arkadaşları kavga ediyor. O da aşağı inmek istiyor ancak babası izin vermiyor. O da balkondan aşağı atlıyor. Sonra ambulans geldi aldı. Çok fazla bir şeyi yoktu. Kolu kırılmıştı" dedi.

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Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı! Gencin kolu kırıldı
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