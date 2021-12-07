Babası öldükten saatler sonra ihbar etti! Şüpheli oğul gözaltına alındı

Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirledi.

İHBARDAN ÇOK ÖNCE BIÇAKLANMIŞ

Adamın ihbardan yaklaşık 5 saat önce bıçakladığını ve oğlunun bu süre içerisinde markete giderek sigara aldığı ve bir süre sokakta dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın babasıyla uyuşturucu madde kullanmak yüzünden sık sık kavga ettikleri öğrenildi.