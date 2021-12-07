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Giriş Tarihi: 7.12.2021 11:06 Son Güncelleme: 7.12.2021 11:29

Babası öldükten saatler sonra ihbar etti! Şüpheli oğul gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Babası öldükten saatler sonra ihbar etti! Şüpheli oğul gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Babasının öldüğünü 2 saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması nedeniyle babasıyla kavga ettiği öğrenilen oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruyor.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde sabah 10:30 sıralarında medyana gelen olay iddialara şöyle yaşandı. Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.

KARNINDAN 2 KEZ BIÇAKLANMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirledi.

İHBARDAN ÇOK ÖNCE BIÇAKLANMIŞ

Adamın ihbardan yaklaşık 5 saat önce bıçakladığını ve oğlunun bu süre içerisinde markete giderek sigara aldığı ve bir süre sokakta dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın babasıyla uyuşturucu madde kullanmak yüzünden sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

İbrahim Yelken'in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Babası öldükten saatler sonra ihbar etti! Şüpheli oğul gözaltına alındı
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