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Giriş Tarihi: 30.12.2023 17:39 Son Güncelleme: 30.12.2023 18:15

Baba önce kızını vurdu, sonra kendi hayatına son verdi

Trabzon’da 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli 50 yaşındaki kızını silahla başından vurarak öldürdü, ardından kendisi de aynı silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Baba önce kızını vurdu, sonra kendi hayatına son verdi

Olay; Trabzon'un Ortahisar ilçesi Toklu mahallesi Gül sitesinde meydana geldi. 80 yaşında olduğu öğrenilen Yaşar Aytekin'e ulaşamayan yakınları çilingir ile eve girdiklerinde şok yaşadı. Baba Yaşar Aytekin (80)'in evinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızı Gülgün Aytekin (52)'i silahıyla başından vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla başına ateş ederek kendi hayatına son verdiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, baba Aytekin sürekli çevresindekilere ,"Ben ölürsem kızım ne olacak, ona kim bakacak" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Baba önce kızını vurdu, sonra kendi hayatına son verdi
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