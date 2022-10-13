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Giriş Tarihi: 13.10.2022 13:58 Son Güncelleme: 13.10.2022 14:11

Babası tarafından öldürülen Cihat gözyaşları arasında toprağa verildi

Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullandığını iddia ettiği oğlu Cihat Gönültaş’ı (28) öldüren baba Duran Gönültaş (50) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğul Cihat Gönültaş gözyaşları arasında toprağa verildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Babası tarafından öldürülen Cihat gözyaşları arasında toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda Duran Gönültaş ile oğlu Cihat Gönültaş arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Baba Duran Gönültaş yanındaki silahla oğluna 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Cihat Gönültaş'ı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Cihat Gönültaş doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, baba Duran Gönültaş gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Duran Gönültaş ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, sürekli tartıştıklarını söyledi. Olay günü yine oğluyla kavga ettiklerini ve kendisine bıçakla saldırdığını belirten baba Duran Gönültaş kendisini korumak amacıyla oğluna ateş ettiğini söyledi.

TUTUKLANDI

Duran Gönültaş jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Cihat Gönültaş'ın cenazesi yakınları tarafından alındı.

Mahmutlar Mezarılğı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazenin alınışı sırasında gözyaşlarına boğulan yakınları, "Bu nasıl bir acı" diyerek gözyaşı döktüler.

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Babası tarafından öldürülen Cihat gözyaşları arasında toprağa verildi
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