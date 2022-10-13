Babası tarafından öldürülen Cihat gözyaşları arasında toprağa verildi

Cihat Gönültaş doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, baba Duran Gönültaş gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan baba Duran Gönültaş ifadesinde oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, sürekli tartıştıklarını söyledi. Olay günü yine oğluyla kavga ettiklerini ve kendisine bıçakla saldırdığını belirten baba Duran Gönültaş kendisini korumak amacıyla oğluna ateş ettiğini söyledi.