Babası Ukrayna, Annesi Rusya doğumlu, kendisi Türk vatandaşı!

Ünlü besteci veya piyanist Anjelika Akbar, Rusya, Ukrayna ve tüm Dünya ile ilgili evrensel duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.
BABAM UKRAYNA DOĞUMLU, ANNEM RUSYA DOĞUMLU
Babası Felsefe profesörü ve orkestra şefi, annesi ise piyanist ve koro şefi olan Anjelika Akbar, bir an önce sükunetin sağlanması dile getiridği paylaşımında; "Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum ve aynı zamanda Türk vatandaşıyım. Hepimiz Güneş Sisteminde bulunan Dünya Gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz kırmızı. Aynı havayı soluyoruz. Artık acilen bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı" dedi.
"HEPİMİZ KARDEŞİZ"
Rusya ve Ukrayna arasında gerginlik günlerinde, sorun çıkmamasını dilediğini belirten Anjelika Akbar; "Günlerdir kalbimden diliyordum, Rusya-Ukrayna arasında sorun çıkmasın diye. Çünkü hepimiz kardeşiz! Karanlık nerde varsa, ışığa dönüşsün. Benim gibiler de var. Kökenimde Ukraynalı da var, Rus da var. Her iki ülkede akrabalarım ve yakınlarım var, yakın dostlarım var. Bir an önce sükunet ve mutluluk olsun, tek dileğim bu" diye konuştu.
"OLAN İNSANLARA OLUYOR"
Başkasının eliyle halkları ülkeleri bölenlerin olduğunu da kaydeden Anjelika Akbar paylaşımında; "Başkasının eliyle" halkları, ülkeleri bölen "ustalar" var bu dünyada. Özellikle son birkaç yüzyıldır yaptıklarını görmek mümkün. Acımasız ve sinsiler.
Olan insanlara oluyor. Dua ediyorum ki, bölmeyi ve düşman yaratmayı başaramasınlar. Dünyada huzur, ahenk, sükunet ve sevinç olsun" ifadelerine yer verdi.