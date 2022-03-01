Babası Ukrayna, Annesi Rusya doğumlu, kendisi Türk vatandaşı!

"HEPİMİZ KARDEŞİZ"

Rusya ve Ukrayna arasında gerginlik günlerinde, sorun çıkmamasını dilediğini belirten Anjelika Akbar; "Günlerdir kalbimden diliyordum, Rusya-Ukrayna arasında sorun çıkmasın diye. Çünkü hepimiz kardeşiz! Karanlık nerde varsa, ışığa dönüşsün. Benim gibiler de var. Kökenimde Ukraynalı da var, Rus da var. Her iki ülkede akrabalarım ve yakınlarım var, yakın dostlarım var. Bir an önce sükunet ve mutluluk olsun, tek dileğim bu" diye konuştu.